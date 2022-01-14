"Голуби сгорели заживо". Во Владивостоке пожар и дым окутали птичник на Нефтеветке

Фото: принтскрин видео Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Во Владивостоке на Нефтеветке загорелась голубятня, сообщили редакции очевидцы масштабного пожара. В дальневосточной столице сильный ветер, клубы дыма и пожар быстро разрослись.

Пожар заметен с центральных улиц Владивостока. Корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" удалось добраться до места возгорания: очевидцы рассказали, что загорелась голубятня.

Клубы дыма видно с разных районов города Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

- Такие красивые были голуби! <...> Думаем, подожгли намеренно, - сообщила женщина.

Более того, один из мужчин пытался открыть двери птицам. По предварительным данным, у него серьезные ожоги рук и головы.

На месте замечено несколько единиц противопожарной техники. Сотрудники занимаются тушением. О погибших не сообщается, есть ли еще пострадавшие, неизвестно. Редакция уже обратилась в пресс-службу ГУ МЧС Приморья и ждет ответа.

ОБНОВЛЕНИЕ. В пресс-службе сообщили, что в результате пожара действительно пострадал мужчина 1961 года рождения, он был передан медикам скорой помощи.

- На момент прибытия первых подразделений двухэтажное строение было полностью охвачено пламенем, шёл чёрный дым. В результате пожара огнем поврежден гараж на первом этаже и голубятня на втором этаже на общей 50 кв. м. Погибших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

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