"Голуби сгорели заживо". Во Владивостоке пожар и дым окутали птичник на Нефтеветке

Фото: принтскрин видео
Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
Во Владивостоке на Нефтеветке загорелась голубятня, сообщили редакции очевидцы масштабного пожара. В дальневосточной столице сильный ветер, клубы дыма и пожар быстро разрослись.
Пожар заметен с центральных улиц Владивостока. Корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" удалось добраться до места возгорания: очевидцы рассказали, что загорелась голубятня.
Клубы дыма видно с разных районов города
Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
- Такие красивые были голуби! <...> Думаем, подожгли намеренно, - сообщила женщина.
Более того, один из мужчин пытался открыть двери птицам. По предварительным данным, у него серьезные ожоги рук и головы.
На месте замечено несколько единиц противопожарной техники. Сотрудники занимаются тушением. О погибших не сообщается, есть ли еще пострадавшие, неизвестно. Редакция уже обратилась в пресс-службу ГУ МЧС Приморья и ждет ответа.
ОБНОВЛЕНИЕ. В пресс-службе сообщили, что в результате пожара действительно пострадал мужчина 1961 года рождения, он был передан медикам скорой помощи.
- На момент прибытия первых подразделений двухэтажное строение было полностью охвачено пламенем, шёл чёрный дым. В результате пожара огнем поврежден гараж на первом этаже и голубятня на втором этаже на общей 50 кв. м. Погибших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в ведомстве.
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