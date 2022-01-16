Сильный ветер, снег и гололедица на дорогах – все о погоде в Приморье на воскресенье, 16 января

Фото: СОБОЛЬ Анна.

В воскресенье, 16 января, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов. По данным портала «Примпогода», в регионе переменная облачность, небольшой, а местами и умеренный снег. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный, до сильного на побережье Приморья.

В дальневосточной столице сегодня утром прошел небольшой снег, ветер сильный северо-западный. Днем столбик термометра будет показывать от 7 до 9 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске также утром небольшой снег, на дорогах гололедица. Слабый утренний юго-западный ветер усилится в течение дня и изменит направление на северный. Температура воздуха здесь чуть ниже – 8-10 градусов со знаком минус.

В Находке снег утром прошел слабый, но на дорогах также гололедица. Ветер северный слабый, до сильного во второй половине дня. А вот воздух здесь заметно теплее – -2...-4°C.

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