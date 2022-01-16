Массовая авария произошла в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/bkamen_news/

Серьезная авария произошла в одном из городов Приморского края. Пострадали, по меньшей мере, около трех автомобилей. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из социальных сетей.

Инцидент случился минувшей ночью воскресенья, 16 января, в городе Большой Камень. В районе Карла Маркса, 1Д, автомобилист не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил припаркованные возле магазина авто.

В результате ДТП пострадали, как минимум, три машины. Одна из них врезалась в перила лестницы, ведущей к павильону.

Обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснять специалистам. Возможно, причиной аварии стала осложненная после выпавшего снега обстановка на дороге.

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