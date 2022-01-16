Обновленные данные по заболеваемости Covid-19 в Приморье

Фото: УКЛАДОВ Олег.

Правительство Приморского края опубликовало обновленные данные по заболеваемости коронавирусом. По имеющейся информации, за сутки скончались пятеро местных жителей.

Согласно статистике, только в период с 15 по 16 января в Приморье опасной болезнью заразился 301 приморец.

Побороть недуг удалось 340 местным жителям. Всего за время властвования пандемии заболели 106 599, выздоровели – 90 188 человек. Умерли 1 628 жителей Приморского края.

Прививку успели получить уже 925 749 человек.

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