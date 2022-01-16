Обновленные данные по заболеваемости Covid-19 в Приморье

Фото: УКЛАДОВ Олег.
Правительство Приморского края опубликовало обновленные данные по заболеваемости коронавирусом. По имеющейся информации, за сутки скончались пятеро местных жителей.
Согласно статистике, только в период с 15 по 16 января в Приморье опасной болезнью заразился 301 приморец.
Побороть недуг удалось 340 местным жителям. Всего за время властвования пандемии заболели 106 599, выздоровели – 90 188 человек. Умерли 1 628 жителей Приморского края.
Прививку успели получить уже 925 749 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.