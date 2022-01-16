Массовые отключения воды ждут приморцев

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Отключения воды пройдут во Владивостоке и Артеме. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из сообщения от пресс-службы «Примводоканала».

Без воды дальневосточная столица останется уже на следующей неделе. Во вторник, 18 января, с 09:00 часов утра отключат холодное водоснабжение в домах по следующим адресам:

Краснознамённый переулок 3-12; Лазо 12-28; Семеновская 30-36; Суханова 20а, 3; Уборевича 10-14; Фонтанная 36.

Воды не будет до 17:00 часов по причине плановых ремонтных работ.

Волна отключений прокатится и по Артему. В четверг, 20 января, с 07:00 часов утра ХВС отключат по следующим адресам:

ул. Фрунзе; ул. Победы; ул. Космонавтов; ул. Кирова; ул. Героев Краснодона; ул. Красина; пл. Ленина; ул. Партизанская; пер. Красина; ул. Лазо; ул. Горького; ул. Пржевальского; ул. Дзержинского; ул. Полтавская; ул. Пояркова; ул. Интернациональная; ул. Калинина; ул. Невельского; ул. Октябрьская; ул. Панфилова; ул. Арсеньева; ул. Куйбышева; ул. Бакинских Комиссаров; ул. Тургенева; ул. 40 лет Октября; ул. Астраханская; ул. Леваневского; ул. Квартальная; ул. Норильская; ул. Белинского; ул. Хасанская; пер. Внутренний; ул. Приморская; пер. Хасанский; ул. Владивостокская; ул. Крылова; ул. Ханкайская; ул. Дальневосточная; ул. Гончарова; ул. Васнецова; ул. Ивановская; ул. Чапаева; пер. Васнецова; ул. Севастопольская; ул. Айвазовского; ул. Пограничная; ул. Ульяновская; ул. Чкалова; ул. Озерная; ул. Пионерская; ул. Тихоокеанская; ул. Заозерная; ул. Одесская; ул. Гоголя; ул. Толстого; ул. Безымянная; ул. Циолковского; ул. Сафронова; ул. Матвеева; пер. Овражный; ул. Левитана; ул. Перова; ул. Муравьева; ул. Пестеля; ул. Бестужева; ул. Казанская; ул. Шаумяна; ул. Норильская; ул. Сурикова; пер. Шаумяна; ул. Ломоносова; пер. Сурикова; ул. Урицкого; ул. Красноармейская; ул. Фастовца; ул. Каховского; ул. Воровского; Воровского 2 пер.; Воровского 3 пер.; ул. Садовая; ул. Нагорная; ул. Горная; ул. Ключевая; пер. Шевченко; ул. Первомайская; ул. 1-я Ключевая; ул. Комсомольская; ул. Киевская; ул. 2-я Ключевая; ул. Школьная; ул. Буденного; ул. Пушкина; ул. Светлогорская; пер. Буденного; ул. Дубинина; ул. Григорьева; ул. Свердлова; ул. Молокова

Причина отключений – переключение вновь проложенного водовода. Специалисты обещают вернуть воду в дома не позднее 00:00 часов 21 января.

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