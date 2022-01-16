Лихач на черном джипе едва не «натворил дел» на пешеходном переходе в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/chernosliv18/

Лихач на черном джипе чуть было не сбил спокойно переходящую дорогу по пешеходному переходу женщину. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в минувшую субботу, 15 января, в городе Уссурийск. В районе улицы Краснознаменная по пешеходному переходу, то есть, не нарушая правил, дорогу переходила старушка. Двое водителей притормозили, пропуская женщину, а вот еще один участник движения следовать их примеру и Правилам дорожного движения не стал.

По кадрам из видео отчетливо видно, как лихач на черном джипе вылетел с правой стороны и понесся в сторону пешеходного перехода. Из-за машины не сразу было видно, что в этот момент по «зебре» идет человек, и только в последнюю секунду фигура женщины показалась на трассе.

Смело можно сказать, что водитель черной иномарки обладает молниеносной реакцией, потому что он виртуозно обрулил женщину, минуя пешеходный переход, и рванул далее по дороге, даже не остановившись.

Инцидент запечатлел видеорегистратор одного из участников движения, который тут же обнародовал ролик в одном из популярных местных пабликов.

- Повезло бабушке-пешеходу, что в последний момент водитель обрулил ее. Видео будет отправлено в ГАИ, - констатировал автор видео.

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