МИД КНР: Китай проведет простые безопасные и яркие Олимпийские игры

Олимпийские игры в Китае 2022.

Китай проведет простые безопасные и яркие Олимпийские игры. Уверенность в этом выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он также прокомментировал недавнее обращение к американским хоккеистам посла Китая в США Цинь Гана, пожелавшего им хороших состязаний с китайскими спортсменами на Зимней Олимпиаде в Пекине, и видеообращение к американской аудитории гендиректора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь:

- Я обратил внимание на эти видеозаписи, они пронизаны китайской традиционной атрибутикой и атмосферой Зимних Олимпийских игр. Американская публика очень тепло на них отреагировала. И это показывает, что Зимняя Олимпиада в Пекине – это чрезвычайно важное событие для спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира, а также, что американский народ и международное сообщество с нетерпением ждут Олимпиаду. Весь мир сейчас смотрит на Китай. Китай готов. Подготовка ко всем аспектам Олимпийских игр практически завершилась. Мы верим, что, руководствуясь олимпийским духом, совместными усилиями со всеми сторонами Китай обязательно сможет провести простые, безопасные и яркие Олимпийские торжества и таким образом придаст миру, охваченному пандемией, больше сплоченности, уверенности и силы.