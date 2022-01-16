ДТП на трассе Седанка – Патрокл заблокировало движение транспорта в обе стороны

Фото: instagram.com/svodka25/

Серьезная авария произошла на трассе во Владивостоке. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из социальных сетей.

Очевидцы сообщают, что на объездной трассе Седанка – Патрокл, в районе Патрокла, столкнулись два автомобиля, один из которых джип. Второй авто, судя по наклейке сбоку, принадлежит популярной таксомоторной компании.

В результате аварии автомобили получили серьезные кузовные и механические повреждения, по предварительной информации, пострадавших нет. Покореженные машины заняли всю трассу, и теперь движение автотранспорта недоступно в обоих направлениях.

На месте ДТП уже работают сотрудники ДПС, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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