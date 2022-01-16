В Приморье возле частного дома сгорел грузовик с прицепом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье произошел пожар. Сгорел грузовой автомобиль и прицеп. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент случился в минувшую субботу, 15 января, в городе Артем. На пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице 1-я Западная. К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

Брандмейстеры установили, что огонь уже охватил кабину грузового автомобиля и часть полуприцепа. По данным пресс-службы ведомства, пламя повредило автомобиль на площади 35 квадратных метров.

Тушили пожар 15 человек и три единицы техники. Теперь причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

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