Рабочая неделя 17 января начнется в Приморье со снега и ветра

Краю предвещают небольшой снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погоду в Приморье с начала рабочей недели 17 января определяет циклон, который сместился с акватории Японского моря. В разных районах в понедельник - снег и вихревые ветра, сообщили на портале "Примпогода".

Температура будет разной - от -4 до -17 градусов, ветер умеренный и северо-западный. Во Владивостоке без осадков, но сильный ветер. Температура днем составит от -12 до -14.

В Уссурийске облачно, небольшой снег и умеренный северный ветер. Температура от -13 до -15 градусов. На утро понедельника столбики термометра держатся на отметке до -28 градусов.

В Находке без осадков. Ветер умеренный до сильного, с северных направлений. Днем температура составит от -9 до -11.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", январь 2022 года холоднее предыдущего.

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