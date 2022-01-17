Ловеласу из Читы грозит до шести лет тюрьмы за кражу у жительницы Приморья

Мужчина перевел себе же деньги в приложении мобильного банка Фото: Анастасия Осипова

В Приморье перед судом предстанет житель Читинской области, обвиняемый в краже денег. В Интернете мужчина познакомился с женщиной из Находки, приехал на вахту и, побывав в гостях, тут же обокрал избранницу.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья. По версии 33-летней заявительницы, она познакомилась в Сети с мужчиной. Когда тот приехал в Находку, где живет женщина, он стал часто бывать в ее дома. Он пояснил ей, что работает здесь вахтовым методом.

После одного из визитов кавалер исчез, вместе с ним пропали и 6 тысяч рублей с банковской карты хозяйки. Как позже выяснилось, подозреваемый перевел их в приложении мобильного банка. Теперь по части 3 статьи 158 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы.

- Расследование завершено. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу, – добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы.

СПРАВКА

Полиция напоминает: будьте внимательны в обращении с банковскими картами.

«Мобильный банк» – не только удобный способ для совершения платежей и получения информации о состоянии своего банковского счета, но и в случае проявления небрежности - возможность лишиться своих сбережений.

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