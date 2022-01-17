Крещенские морозы. Уссурийску предсказали аномальные холода в "-100 градусов"

Жители сделали вид, что все так и есть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аномальные крещенские морозы предсказали Уссурийску в Приморье. Жители ждали холодов, но такой информацией были шокированы. Табло выпуска новостей с федерального канала огласило температуру в -189 градусов Цельсия, сообщили в местном паблике.
Конечно, речь идет о технической ошибке. Но в комментариях жители сделали вид, что так все и должно быть:
Фото: принтскрин видео, chernosliv18
"Да, было такое, надо утепляться"; "Я точно нырять не буду"; "Крещенские морозы"; "Ну ок. Надену подштанники".
Как уже писала "КП-Владивосток", январь 2022 года действительно холоднее прошлогоднего, однако на кадрах - всего лишь ошибка. Напомним, рабочая неделя в Приморье начнется с небольшого снега.
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