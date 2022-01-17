Крещенские морозы. Уссурийску предсказали аномальные холода в "-100 градусов"

Жители сделали вид, что все так и есть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальные крещенские морозы предсказали Уссурийску в Приморье. Жители ждали холодов, но такой информацией были шокированы. Табло выпуска новостей с федерального канала огласило температуру в -189 градусов Цельсия, сообщили в местном паблике.

Конечно, речь идет о технической ошибке. Но в комментариях жители сделали вид, что так все и должно быть:

Фото: принтскрин видео, chernosliv18

"Да, было такое, надо утепляться"; "Я точно нырять не буду"; "Крещенские морозы"; "Ну ок. Надену подштанники".

Как уже писала "КП-Владивосток", январь 2022 года действительно холоднее прошлогоднего, однако на кадрах - всего лишь ошибка. Напомним, рабочая неделя в Приморье начнется с небольшого снега.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.