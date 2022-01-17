Авто будто расплющило: что известно о жесткой аварии с трактором под Владивостоком

Фото: dps_vl
Серьезное происшествие произошло на Низководном мосту в сторону Владивостоке на трассе Де-фриз-Седанка. Универсал влетел в трактор накануне, 16 января. На дороге образовался огромный затор.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе краевого УМВД, пострадал водитель Toyota Sprinter Carib.
- Водитель "Тойота Спринтер Кариб", двигаясь по объездной трассе в сторону Седанки, не справился с управлением и совершил столкновение с снегоуборочной техникой (трактором), в результате ДТП пострадал водитель "Тойоты", был госпитализирован, - уточнили сотрудники.
Кадры ужасают. В комментариях, где публикуют фото аварии, жители пишут, что автомобиль - будто консервная банка.
- "Аж расплющило, страшно", - пишут приморцы.
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