Авто будто расплющило: что известно о жесткой аварии с трактором под Владивостоком

Фото: dps_vl

Серьезное происшествие произошло на Низководном мосту в сторону Владивостоке на трассе Де-фриз-Седанка. Универсал влетел в трактор накануне, 16 января. На дороге образовался огромный затор.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе краевого УМВД, пострадал водитель Toyota Sprinter Carib.

- Водитель "Тойота Спринтер Кариб", двигаясь по объездной трассе в сторону Седанки, не справился с управлением и совершил столкновение с снегоуборочной техникой (трактором), в результате ДТП пострадал водитель "Тойоты", был госпитализирован, - уточнили сотрудники.

Кадры ужасают. В комментариях, где публикуют фото аварии, жители пишут, что автомобиль - будто консервная банка.

- "Аж расплющило, страшно", - пишут приморцы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.