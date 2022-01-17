Во Владивостоке появились игрушки в виде фигурок "пацана с Тихой" и "модника с центра"

Фото: nn_vladivostok

Уникальные игрушки появились во Владивостоке. К сожалению, в продажу они еще не поступили и вряд ли поступят: местный паблик представил вариацию фигурок на "стереотипного" жителя дальневосточной столицы - пацана с Тихой, модника с центра и девушки с "Зумы" (популярный паназиатский ресторан).

Фото: nn_vladivostok

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (nn_vladivostok). Все персонажи имеют характерные особенности, как указано в описании. Модник с центра, к примеру, пьет безлактозный кофе, а девушка с "Зумы" водит Lexus и избегает жилых районов Владивостока.

Фото: nn_vladivostok

В комментариях шутку оценили, многие всерьез захотели приобрести фигурки. Не обошлось и без других шуток про стереотипы о жителях.

- Модник бракованный, где щиколотки голые? - спросила женщина.

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