Ресторанный Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» стартует на Дальнем Востоке 20 января

Фото: предоставлено организаторами.

Традиционный Фестиваль корюшки, который команда Pacific Russia Food проводит уже в четвертый раз, в этом году расширил тематику и превратился в Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко». Гастрономический праздник пройдет в ресторанах Владивостока, Хабаровска и Благовещенска с 20 по 30 января.

Хедлайнером уже знакомого и любимого дальневосточниками фестиваля по-прежнему остается корюшка, но на этот раз организаторы решили уделить внимание и другим видам зимней рыбы: зимней камбале, наваге и минтаю, путина которого начинается в январе.

– Миссия нашего фестиваля – поддерживать и развивать гастрономическую легенду Дальнего Востока, связанную с главной зимней рыбой – корюшкой. Однако нельзя ограничиваться только этой рыбой, потому что в последние годы ее становится в Приморье, увы, меньше, а цена на нее перестает быть «народной». Поэтому появилось расширение «…и Ко» – в целом зимняя рыба. Так что в этом году мы уделим особое внимание всем видам зимней рыбы, в том числе хотим начать менять представления людей о замечательной, но крайне недооцененной рыбе – минтае, – говорит руководитель Pacific Russia Food, организатор фестиваля Татьяна Заречнева.

В течение 10 дней, с 20 по 30 января, жители Дальнего Востока смогут попробовать в любимых ресторанах не только «жареху» из корюшки по единой цене 150 рублей за 100 грамм, но и авторские блюда из зимней рыбы от лучших шеф-поваров. В этом году участниками фестиваля стали более 20 заведений Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Также в рамках фестиваля для всех любителей зимней рыбы Школа дальневосточной кухни проведет серию кулинарных мастер-классов «Корюшка – это по любви», в ходе которых участники научатся готовить необычные блюда из корюшки под руководством шеф-поваров ресторанов Владивостока: паштет из корюшки, тартар из корюшки с малиновой свеклой и корюшку-бабочку по-азиатски с лапшой из цукини. Записаться на мастер-классы можно на сайте школы.

Городской праздник – уличный фестиваль – «Корюшка и Ко» переносится на январь 2023 года.

Фестиваль зимней рыбы придуман и проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и Тихоокеанским туристическим союзом с 2019 года.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте smeltfish.pacificrussiafood.ru и в Instagram-аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.

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