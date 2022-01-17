"А они еще есть?" Живую аномалию встретили жители Приморья во время прогулки

Фото: pixabay.com

Жительница Приморья поделилась удивительной Находкой в соцсети. Со своей собаки женщина сняла клеща, пойманного во время прогулки. Как видно на кадрах, насекомое живое и вполне готово "к охоте". За окном при этом - середина зимы.

- Клещи в середине января? Легко! Змеи, ваш выход! - подписал публикацию автор.

Ранее жители запечатлели другую подобную "аномалию". Снимки божьей коровки на окне облетели соцсети и взбудоражили приморцев. В комментариях к обоим постам жители пытаются найти ответ, как летние насекомые смогли выжить зимой, да еще и в аномальные холода.

Видео: pogoda_25_region

"Клещ-шатун"; "Валера, чего не спишь-то?!"; "Мир перевернулся", - пишут приморцы.

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