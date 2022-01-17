В трамвае тоже: важную новость об общественном транспорте огласили в мэрии Владивостока

Цены за проезд по "налу" и "безналу" будут различаться Фото: Администрация Владивостока

С 1 февраля 2022 года в трамваях, троллебуйсах и фуникулере вырастет стоимость проезда. Власти вводят дифференцированный тариф - такой же, как сейчас действует в автобусах города, сообщили в мэрии Владивостока.

Стоимость проезда наличными обойдется в 24 рубля, по безналу билет стоит 23 рубля, оплата Единой транспортной кратой - 22 рубля. При этом эти цены ниже, чем могли бы быть при экономически обоснованном тарифе. Разницу возьмет на себя бюджет Владивостока.

Напомним, сейчас проезд стоит 20 рублей. Мера введена, чтобы повысить качество транспорта и вывести деньги из "теневого оборота". Ранее Константин Шестаков, мэр Владивостока, сообщил журналистам, что электротранспорт комплексно обновят, рассматривают и возможность закупки электробусов.

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