Выжили чудом: ДТП с большегрузом, где три авто стали грудой металла, произошло в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью
На объездной Уссурийска на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск произошло серьезное ДТП с четырьмя автомобилями. Все водители чудом выжили, они рассказали в соцсети, что их спасли ремни безопасности. Инцидент произошел накануне, 16 января.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", виновник испугался летевшего куска снега с машины на встречной полосе - так он и зацепил три автомобиля.
- Водитель Toyota Corolla, 34-летний мужчина, столкнулся MMC Delica, а далее с автомобилями Honda HR-V и Scania PBX 400, движущимися во встречном направлении, - уточнили позже в пресс-службе краевого МВД.
Фото: svodka25
Пострадала женщина, пассажир "Короллы", и пассажир "Делики", 40-летний мужчина. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
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