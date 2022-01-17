Выжили чудом: ДТП с большегрузом, где три авто стали грудой металла, произошло в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

На объездной Уссурийска на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск произошло серьезное ДТП с четырьмя автомобилями. Все водители чудом выжили, они рассказали в соцсети, что их спасли ремни безопасности. Инцидент произошел накануне, 16 января.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", виновник испугался летевшего куска снега с машины на встречной полосе - так он и зацепил три автомобиля.

- Водитель Toyota Corolla, 34-летний мужчина, столкнулся MMC Delica, а далее с автомобилями Honda HR-V и Scania PBX 400, движущимися во встречном направлении, - уточнили позже в пресс-службе краевого МВД.

Фото: svodka25

Пострадала женщина, пассажир "Короллы", и пассажир "Делики", 40-летний мужчина. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.

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