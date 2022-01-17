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Владивосток17 января 2022 6:09

"Влетел на 120": девушка во Владивостоке выпала из машины таксиста, врезавшегося в столб

Авария произошла ранним утром, водитель-виновник сказал, что ехал один
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: fatalityvdk_stop_svin

Фото: fatalityvdk_stop_svin

О специфичной аварии в районе Седанки сообщил очевидец, житель Владивостока, в Сети. Как стало известно "КП-Владивосток", таксист в районе пяти утра сегодня, 17 января, врезался в столб на огромной скорости. По мнению автора - более 120 километров в час:

- Влетел прямо перед нами и размотался в столб. Сначала говорил, что один, пока девушка не открыла дверь и не выпала из машины. Страшно ездить с такими людьми. Таксист даже не поинтересовался, как [себя чувствуют] пассажиры.

В комментариях владивостокцы ужаснулись. Многие сетуют, что таксисты действительно не соблюдают элементарные ПДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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