"Влетел на 120": девушка во Владивостоке выпала из машины таксиста, врезавшегося в столб

Фото: fatalityvdk_stop_svin

О специфичной аварии в районе Седанки сообщил очевидец, житель Владивостока, в Сети. Как стало известно "КП-Владивосток", таксист в районе пяти утра сегодня, 17 января, врезался в столб на огромной скорости. По мнению автора - более 120 километров в час:

- Влетел прямо перед нами и размотался в столб. Сначала говорил, что один, пока девушка не открыла дверь и не выпала из машины. Страшно ездить с такими людьми. Таксист даже не поинтересовался, как [себя чувствуют] пассажиры.

В комментариях владивостокцы ужаснулись. Многие сетуют, что таксисты действительно не соблюдают элементарные ПДД.

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