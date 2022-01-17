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Владивосток17 января 2022 6:33

Всего 16 лет. В Приморье пропала девушка, оставшаяся без попечения родителей

Она сбежала из Центра содействия семейному устройству
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: primpoisk25

Фото: primpoisk25

В Спасске-Дальнем пропала Анастасия Головацкая, совсем юная 16-летняя девушка. Из КГКУ "Центр содействия семейному устройству" она сбежала 22 декабря 2021 года, с тех пор местоположение неизвестно.

Об этом сообщили в организации "ПримПоиск". По данным волонтеров, ее рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы длиной до плеч, у девушки голубые глаза.

Была одета в черную куртку, черные лосины, черные кроссовки. Всех тех, кто знает что-то о местоположении Анастасии, просят обратиться в полицию 8 (42352) 2-30-77 – МО МВД России «Спасский» или 102.

Также можно написать или позвонить в ПримПоиск: 8 994 004 41 46; 8 914 069 90 90. Электронный адрес - primpoisk25@gmail.com.

Ранее организация завершила поиски пропавшей во Владивостоке Елизаветы. Ее ребенок остался без матери на месяц.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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