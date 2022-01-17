За последние пять лет «Восточный Порт» увеличил объем грузооборота на 14,4%

Фото: АО «Восточный Порт»

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года объем грузооборота АО «Восточный Порт» достиг 26,57 миллиона тонн, за последние пять лет увеличившись на 3,35 миллиона тонн (+14,4%) – с 23,22 миллиона тонн в 2017 году. За отчетный период на производственных площадках стивидорной компании было обработано 25,03 миллиона тонн угля, 1,44 миллиона тонн черных металлов, 0,01 миллиона тонн алюминиевой продукции, 0,07 миллиона тонн щебня и 0,02 миллиона тонн грузов в контейнерах (4 435 TEU). Отгружено 529 крупнотоннажных судов, в том числе 30 балкеров типа capesize дедвейтом от 100 тысяч тонн и 294 судна стандарта panamax дедвейтом от 50 до 100 тысяч тонн.

В 2021 году основными странами-грузополучателями угольной продукции от АО «Восточный Порт» стали Япония (32% в общем грузообороте предприятия или 8,4 миллиона тонн угля), Китай (21%, 5,5 миллиона тонн), Тайвань (14%, 3,8 миллиона тонн) и Республика Корея (12%, 3,1 миллиона тонн). Остальные 16% распределились между Вьетнамом (7%), Индией (5%), Малайзией (2%), Таиландом (1%) и другими странами макрорегиона (2%). Отгрузка металлопродукции в 2021 году производилась в порты Тайваня, США, Китая, Индонезии, Филиппин, Гонконга, Таиланда и Республики Корея, составив 5% в общем грузообороте терминала.

Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что в рамках программы диверсификации бизнеса АО «Восточный Порт» продолжает процесс глубокой модернизации и трансформации инфраструктуры Универсального производственно-перегрузочного комплекса в мультимодальный экспортно-импортный контейнерный хаб. В настоящее время на территории производственной площадки полным ходом идет усовершенствование портовых мощностей, закупка современного перегрузочного оборудования, формирование контейнерных поездов с последующей их отправкой к западным границам России.

В завершившемся году «Восточный Порт» установил сразу несколько собственных знаковых рекордов по объемам перевалки грузов и обработке железнодорожного подвижного состава. В частности, осенью 2021-го стивидоры-«восточники» добились собственного рекорда по объемам месячной отгрузки за всю историю работы терминала: в октябре портовики погрузили на суда 2 947 214, 813 тонн грузов общей номенклатуры – угля, металлопродукции, щебня и грузов в контейнерах. При этом за сутки 21 октября 2021 года компанией был установлен максимальный рекорд по выгрузке вагонов в зимний период, который составил 1 478 единиц подвижного состава.

Высоких показателей портовикам удалось добиться благодаря эффективной, слаженной работе коллектива предприятия на всех уровнях, максимально результативному использованию ресурсов высокотехнологичного специализированного оборудования АО «Восточный Порт», а также внедрению в производственные процессы наилучших доступных технологий.

Фото: АО «Восточный Порт»

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