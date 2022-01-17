На этой неделе в Приморском крае похолодает до -31°С

Фото: СОБОЛЬ Анна.

Поистине крещенские морозы придут в Приморье на этой неделе. По данным портала «Примпогода», серьезных циклонов не ожидается, но и совсем без снега тоже не обойдется.

Минимальная температура воздуха в регионе достигнет отметок в 26 градусов со знаком минус, при прояснениях – до 31 градуса мороза. Максимум – до 11-17 градусов ниже ноля, на востоке -4…-10°С.

Во второй половине недели край окажется во власти повышенного атмосферного давления. Синоптики существенных осадков не прогнозируют, обещают усиление морозов в ночные часы и понижение минимальной температуры еще на 3-6 градусов. Днем почти без изменений. А вот в пятницу, по словам метеорологов, станет на 1-3 градуса теплее.

В дальневосточной столице первая неделя не исключает выпадение слабого снега, но это максимум, чего ждать от погоды. Температура ночью в пределах -16…-19°С, днем -11…-14°С. Холоднее по ощущениям будет из-за пульсирующего северного ветра. В пятницу он стихнет и станет немного теплее.

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