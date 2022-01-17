В Приморье пьяный 20-летний лихач сбил инспектора ДПС

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир.

Резонансное ДТП произошло накануне в Приморье. Молодой парень на иномарке сбил сотрудника полиции. Инспектор ДПС на данный момент находится на амбулаторном лечении. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось поздней ночью субботы, 16 января, в 01:40. В районе дома по улице Ленинская, 10а, двигался автомобиль марки Nissan Laurel, за рулем которого находился молодой парень. Двигаясь со стороны Находкинского проспекта, неуправляемый автомобиль сбил пешехода, который оказался инспектором ДПС.

Схема ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Находка.

В результате аварии травмы получил сотрудник полиции. О судьбе лихача ничего известно немного – ему 20 лет и у него нет водительского удостоверения. К административной ответственности за прошедший год парень привлекался девять раз. На момент совершения наезда на сотрудника юноша был пьян, о чем свидетельствует соответствующая экспертиза.

Теперь компетентным органам предстоит выяснить, какое наказание ждет ночного гонщика.

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