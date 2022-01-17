Пьяный приморец убил своего собутыльника несколькими ударами топора по голове

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир.

В Приморье расследуют жестокое убийство. Подозреваемый убил жертву несколькими ударами топора по голове. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в Партизанске. В медицинское учреждение поступил 59-летний мужчина. При осмотре тела медики на нем рубленые раны головы. От полученных травм мужчина скончался. Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения смерти человеку.

В ходе расследования специалисты задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 46-летний приятель погибшего, который поведал свою версию случившегося.

Вместе с товарищем они распивали спиртные напитки. В ходе пьянки между ними возникли недомолвки – погибший применил в адрес фигуранта насилие, за что и поплатился жизнью.

- Подозреваемый рассказал, что несколько раз ударил потерпевшего топором по голове, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления следственного комитета по Приморскому краю.

На месте происшествия проведен осмотр, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.