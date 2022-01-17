Движение заблокировано. В центре Владивостока произошла авария

Фото: скриншот из видео.
Серьезное ДТП произошло вечером в понедельник, 17 января, во Владивостоке. Об этом сообщают очевидцы, которые встали в пробку. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Авария случилась в центре города, в районе улицы Семеновская. Не поделили трассу два автобуса, один из них городской общественный транспорт, а второй – «микрик». Последний получил серьезные кузовные повреждения.
Транспортные средства заняли две из трех полос движения, и теперь на данном участке трассы образовался затор.
- Жесткое ДТП. Всего одно полоса свободна, - комментирует автомобилист.
К слову, информация о пострадавших отсутствует. Разбираться в причинах произошедшего теперь предстоит компетентным органам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.