Центр Владивостока частично перекроют на день из-за ремонта канализации

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В центре Владивостока пройдет масштабный ремонт канализационной магистрали. В районе пересечения с Семеновской улице работы начнутся 19 января в 8 часов, завершить ремонт сотрудники водоканала планируют к 22 часов. Движение машин будет частично ограничено, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в Примводоканале, срочность обусловлена аварийной ситуацией. Часть дороги придется разрыть:

- Работы проведем на участке рядом с тоннелем на Корабельной набережной. В связи с этим будем вынуждены ограничить движение автотранспорта на этом участке.

Водителей просят отнестись с пониманием, на время ремонта рекомендуют пользоваться альтернативными проездами.

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