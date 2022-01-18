Женщина в Приморье отдала 3 миллиона рублей мошенникам, надеясь заработать на криптовалюте

Возбуждено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские Уссурийска в Приморье раскрыли очередную историю мошенничества. Потерпевшая жительница отдала аферистам более 3 миллионов рублей, они обещали помочь ей в заработке с помощью криптовалюты.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. С 49-летней жительницей связались мошенники, которые предложили заработать серьезные суммы на инвестициях. Они убедили ее в том, что нужно перевести деньги на указанный ими сайт. Более того, для этой цели был оформлен кредит.

Заработали на инвестициях только мошенники, но не потерпевшая. Сумма действительно оказалась солидной - более трех миллионов рублей. Сорвав куш, аферисты перестали выходить на связь.

Полиция предупреждает: лучше воздержаться от сайтов, обещающих огромные выигрыши. Стоит также пристально следить за тем, кому вы доверяете деньги. Недавно в Приморье задержали знакомого пенсионерки, потратившего в кафе деньги, предназначенные для оплаты кредита женщины. Напомним, "КП-Владивосток" писала, что ловелас из Читы обманул жительницу Приморья: через приложение мобильного банка он перевел деньги с ее карты на свой счет.

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