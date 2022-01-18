Владивосток уступил другим городам России в росте цен на вторичное жилье

"Квадрат" на вторичном рынке жилья Приморья в среднем стоит порядка 140 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал "Мир Квартир" опубликовал очередное исследование российского рынка недвижимости. Оказалось, вторичное жилье во Владивостоке дорожает гораздо медленнее, чем в других городах России.

Так, во Владивостоке квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал за год на 13,4%. По данным портала, дальневосточная столица ближе к городам, где квадрат вырос в цене меньше всего: это Архангельск (7,4%), Екатеринбург (13,2%). В Саранске и Хабаровске прирост составил 17,5 и 17,6%.

Лидерами стали Сочи (+82,2%) и Краснодар (+63,6). Как уже писала "Комсомольская правда - Кубань", в регионе цены могут вырасти еще больше. В Московской области "квадрат" вырос на 42%, в Севастополе - на 40,7%.

Напомним, ранее вопрос высокой стоимости жилья в Приморье подняли на пресс-конференции с президентом. Правительство края внедряет ряд мер.

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