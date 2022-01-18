Гости из других регионов облюбовали Русский остров во Владивостоке

Мыс Тобизина на Русском острове. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кто они – туристы, посетившие в 2021 году Русский остров во Владивостоке? Ответ на этот вопрос смогли получить аналитики МТС на основе обезличенных больших данных (Big Data). Оказалось, что наш край чаще всего посещают жители Хабаровского края, Амурской области и, неожиданно, Иркутской.

Соседи из ближайшего региона оказались самыми частыми гостями – каждый третий хабаровчанин побывал на острове. Втрое меньше – жителей Амурки. Тройку замкнула Иркутская область – каждый десятый турист на Русском с берегов Байкала.

69% из тех, кто посетил Приморье в 2021 году, стараются вести здоровый образ жизни – у них есть фитнес-карты или же нередко покупают спорттовары. При этом больше половины туристов – автомобилисты и прибыли на остров на собственной машине. Практически каждый второй турист в возрасте от 35 до 55 лет, подавляющее большинство из них женщины.

Независимо от сезона, основными точками интереса туристов на Русском стали мыс Тобизина, Приморский океанариум и форты Владивостокской крепости. В теплое время года наибольший интернет-трафик пришелся на живописные бухты острова – Ахлестышева, Воевода, Новик, Новый Джигит и Филипповского.

– Аналитическая цифровая платформ «МТС.Регион» помогает органам государственной власти и бизнесу принимать взвешенные и эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о туристах. Именно поэтому компании из сферы туризма, транспорта и индустрии гостеприимства активно используют Big Data для анализа турпотока. Обезличенные данные дают информацию не только о фактической численности, социально-демографическом составе и движении населения, но и позволяют оценить уровень дохода, понять основные точки притяжения и даже интересы гостей региона. Полученные данные помогают в развитии комфортной туристической инфраструктуры в регионе, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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