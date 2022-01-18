Кидаются драться, избили женщину: в районе Владивостока жители устали от маргиналов

Фото: dps.control

В дальневосточной столице жители не могут справиться с нарушителями порядка в многоквартирном жилом доме на Луговой. По словам авторов, противостояние продолжается второй год, и полиция уже завалена заявлениями.

- Покоя нет от местных алкашей и нарушителей порядка. Второй год продолжается противостояние местных жителей и вышеуказанных лиц. Полиция завалена заявлениями. Каждый день драки, скандал в разное время суток: и днём и ночью! Отчаяние достигло апогея: делаешь замечания, так на тебя ещё кидаются драться. Страдают абсолютно все : дети, пенсионеры и просто другие жители, - рассказали авторы в местном паблике.

Более того, жители добавили, что нарушители еще и избили женщину. Приморцы в комментариях разделились на два лагеря: часть поддержала авторов, другая не считает их жертвой и советует переехать.

- Живу с 12-го года здесь, музыка играет, бывает громко, но в разрешенное время. Драк не видел, - заметил один из жителей в комментариях.

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