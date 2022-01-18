ДРСК продолжает реконструкцию своих энергообъектов в Артемовском городском округе

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят реконструкцию распределительных электрических сетей на территории Артемовского городского округа для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Вопросы электроснабжения Артемовского городского округа и Надеждинского района были обсуждены на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями в субботу, 15 ноября. Большую часть потребителей Артемовского городского округа обслуживает ООО «АЭСК». На территории также работают АО «ДРСК» и АО «Оборонэнерго». Руководители компаний рассказали о своих программах по модернизации электросетевого комплекса.

В рамках производственных программ Приморских электрических сетей на 2021-2022 года в Артемовском городском округе под реконструкцию попадают более 50 объектов. Это реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью более 11 километров в поселках Олений, Кневичи, Суражевка, Ясное, городе Артем, реконструкция линии электропередачи 6 кВ в этих же населенных пунктах протяженностью около 3,7 километра. В Артеме в зоне ответственности компании будут проведены работы по реконструкции линий 0,4 кВ с заменой опор и провода по улицам Тигровая, Сиреневая и Солнечная. Всего в населенных пунктах округа планируется заменить 25 трансформаторных подстанций (ТП) и установить еще три новые ТП 6/0,4 кВ в девяти населенных пунктах Артемовского городского округа. Также филиалом разработаны дополнительные мероприятия в селе Ясное, где будут заменены три комплектные трансформаторные подстанции, проведена реконструкция линии 0,4 кВ. Дополнительно планируется включить в программу мероприятие по реконструкции линии 6 кВ, которая питает Кневичи и Ясное в производственную программу 2022 года.

Работы выполняются в рамках производственных программ филиала, в том числе реализации программы «Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края» (МиРЭК).

Кроме этого, энергетики ДРСК продолжают реализацию проекта по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Западная» с переводом энергообъекта на напряжение 220 кВ. В этом году на энергообъекте будут завершены работы по установке дополнительного силового трансформатора мощностью 63 МВА, выполнено строительство ВЛ 220 кВ, установлено современное электротехническое оборудование 110 и 35 кВ.

В Артемовском городском округе сохраняется повышенный спрос заявителей на присоединение к сетям. Модернизация подстанции позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также появится возможность подключения новых. Также перевод подстанции «Западная» на 220 кВ позволит разгрузить существующие подстанции 35/6 кВ. Реконструкция подстанции выполняется в рамках инвестиционной программы приморского филиала ДРСК.

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