«Стены могут обрушиться в любой момент»: жители Партизанска жалуются на аварийный дом, в который зачастили дети

Жители Партизанска утверждают, что в аварийном доме еще живут люди. Фото: instagram.com/grazhdanin_primorye

Внимание СМИ и пользователей социальных сетей все чаще приковано к Партизанску. И причин этому сразу несколько. Недавно на весь край прогремела информация сразу о двух женщинах, которые добивались переселения из аварийного жилья. Взамен ветхих бараков администрация города предоставила им четырехкомнатные квартиры. Одну из них переезд порадовал, а вот вторая нашла изъяны в отремонтированном помещении и решила его не принимать, чем вызвала удивление у большинства приморцев. Стоило страстям немного поулечься, как в сети появилась новая порция иллюстраций с аварийным жильем в городе, при этом на страницах того же паблика, что ранее рассказывал о пенсионерках.

В этот раз общественная организация «Гражданин» поделилась кадрами полуразрушенного общежития в районе 20-ой шахты, по адресу Тургенева, 3а. Как утверждает автор поста, здание подлежит сносу, по его мнению жителей до сих пор не расселили. Также в тексте указано, что дом не оградили, поэтому дети без труда проникают внутрь.

- Крик души! Когда это уже все снесется? Или ждут какого-нибудь несчастного случая?

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с главой Партизанска, чтобы выяснить, действительно ли дела так плохи и собираются ли сносить дом.

В администрации ответили, что в городе действует муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилья. В 2020-2021 годах проживающих в здании на Тургенева, 3а, расселили из-за угрозы обрушения одной из стен. Часть людей давно покинули свои квартиры, живут в других городах или получили иное жилье. Власти города заявили, что сейчас в доме отсутствуют законно проживающие люди.

- Снос дома может быть произведен только после расселения всех граждан и оформления жилых помещений в муниципальную собственность. Из 37 жилых квартир, находящихся в указанном доме, в реестре муниципального имущества значатся только 11. Сносить чужое имущество, принадлежащее гражданам мы не уполномочены. Сейчас ведется работа по временной блокировке доступа в пустующие аварийные дома. В феврале 2022 года будут заведены денежные средства для установки ограждений вокруг незаселенных опасных зданий.

Стоит отметить, что проблема с аварийным жильем в Партизанске действительно есть, впрочем, как и в любом другом муниципалитете. Проблемы решаются в порядке очередности.

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