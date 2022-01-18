Жителей Владивостока возмутило скопление большегрузов, застопоривших движение

Фуры мешали автолюбителям Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 17 января большегрузы ночью заняли дорогу под Золотым мостом, потому что не могли попасть в порт из-за железнодорожного состава. Жители города возмутились из-за этого, ведь фуры мешали автолюбителям.

- Хочется обратиться к руководству ВМП «Первомайский», вам нравится издеваться над людьми? Десятки водителей дальнобойщиков стоят на трассе, создавая помехи другим участникам дорожного движения, уже час. Еще столько же стоят на самой территории, и все только из-за того, что сам выезд перекрыт составом поезда, - написали люди в социальных сетях.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» попытался узнать почему это произошло и обратился в службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

- Грузопоток в направлении тихоокеанских портов растет. И в частности ВМП "Первомайский" развивается, объемы погрузки-выгрузки увеличиваются, соответственно, увеличиваются объемы поездной работы. Железнодорожники стараются минимизировать неудобства, выполняя основную работу не в часы пик. На станции Мыс Чуркин принимают длинносоставные поезда (до 71 условного вагона), на их обработку требуется время, остановки бывают предусмотрены технологией. Вековое развитие железной дороги, сопровождалось и развитием городской инфраструктуры. На данный момент приходится учитывать реалии, которые сложились. Железнодорожники, по возможности, планируют свою работу с учетом производства и интересов города, - прокомментировали в пресс-службе РЖД.

18 января к утру проблему решили, почти все фуры уехали «по своим делам». Те, что не покинули дорогу под Золотым мостом, возможно, просто оставили свои авто на ночь. К сожалению, «Комсомолке» не удалось поговорить с представителями ВМП «Первомайский», чтобы узнать больше подробностей произошедшего.

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