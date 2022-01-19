Приморцы переживают, что сад не закрыли на карантин после смерти воспитательницы

Руководство детского сада не смогло прокомментировать ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме в детском саду умерла воспитательница. Как предполагают пользователи социальных сетей, которые поделились этой новостью, женщина скончалась от COVID-19. Несмотря на это, учреждение продолжает работать.

По словам автора поста, до 30 декабря все контактировали с воспитательницей, а умерла женщина после новогодних праздников.

В комментариях разразилась настоящая война. Люди не понимают, почему садик после этого случая не закрыли на карантин. Однако часть приморцев не видит в этом смысла.

- После контакта прошло уже больше 14 дней, так что на карантин закрывать уже нет необходимости, так как повторного заболевания не было. Но надо вести график температурного режима по утрам и не допускать с ОРВИ, ОРЗ и другими признаками болезни в детское учреждение.

Некоторые же пользователи социальных сетей не верят, что сотрудница скончалась именно от коронавируса, и предполагают, что у женщины было хроническое заболевание.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с руководством детского сада, чтобы узнать, действительно ли в учреждении произошла такая трагедия. Однако сотрудники садика сообщили, что не предоставляют такую информацию. Попытки дозвониться до администрации не увенчались успехом.

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