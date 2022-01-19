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Владивосток19 января 2022 0:09

Приморцы переживают, что сад не закрыли на карантин после смерти воспитательницы

По информации людей, она скончалась от коронавируса
Анастасия АЛЯМКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Руководство детского сада не смогло прокомментировать ситуацию.

Руководство детского сада не смогло прокомментировать ситуацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме в детском саду умерла воспитательница. Как предполагают пользователи социальных сетей, которые поделились этой новостью, женщина скончалась от COVID-19. Несмотря на это, учреждение продолжает работать.

По словам автора поста, до 30 декабря все контактировали с воспитательницей, а умерла женщина после новогодних праздников.

В комментариях разразилась настоящая война. Люди не понимают, почему садик после этого случая не закрыли на карантин. Однако часть приморцев не видит в этом смысла.

- После контакта прошло уже больше 14 дней, так что на карантин закрывать уже нет необходимости, так как повторного заболевания не было. Но надо вести график температурного режима по утрам и не допускать с ОРВИ, ОРЗ и другими признаками болезни в детское учреждение.

Некоторые же пользователи социальных сетей не верят, что сотрудница скончалась именно от коронавируса, и предполагают, что у женщины было хроническое заболевание.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с руководством детского сада, чтобы узнать, действительно ли в учреждении произошла такая трагедия. Однако сотрудники садика сообщили, что не предоставляют такую информацию. Попытки дозвониться до администрации не увенчались успехом.

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