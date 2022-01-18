Раны затягиваются: приморцы следят за историей восстановления пятимесячной тигрицы-сироты

Кончик хвоста хищницы был отморожен. Фото: пресс-служба центра "Амурский тигр"

Приморцы следят за историей еще безымянной тигрицы. Ранее она получила серьезные травмы и обморожение, ветеринары провели сложную операцию. При плановом осмотре выяснялось: пятимесячная девочка идет на поправку, сообщили в пресс-службе Центра "Тигр":

- Специалисты отметили, что наблюдается слабая, но положительная динамика - оголенная кость нижней челюсти начитает обрастать тканями, рана на кончике хвоста также понемногу затягивается. Скоро ей предстоит перенести ещё операцию, возможно, и не одну. Мы очень надеемся, что вместе мы справимся!

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", тигрицу нашел местный рыбак. Девочка умирала, морда была обморожена, челюсть - травмирована. Согреться в лютые морозы хищница не могла, вероятно, на нее также напали собаки.

Операция длилась 2,5 часа. Фото: пресс-служба центра "Амурский тигр"

Для лечения некроза тканей провели курс реабилитации, животному кололи антибиотики. Сложную операцию провели методом кожного лоскута (на место травмированного участка поместили участок кожи из подкожной клетчатки).

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