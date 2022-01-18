РРПК возглавит Ольга Наумова

Ольга Наумова. Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Ольга Наумова вступает в должность генерального директора РРПК с 18 января 2022 года. Виктор Литвиненко, который ранее занимал эту должность, продолжит работу в Компании в качестве члена Правления и генерального директора дочерних обществ, отвечая за операционную деятельность РРПК.

С ноября 2019 года Ольга Наумова являлась членом Советов директоров РРПК и ООО «Русский краб» в качестве независимого директора, в последнем она сохранит свой пост и после нового назначения.

– Амбиция РРПК – через пять лет стать крупнейшей и самой эффективной в мире компанией, добывающей дикую белую рыбу. Основные задачи Ольги Наумовой на посту генерального директора РРПК отражают ключевые стратегические приоритеты компании: ввод в эксплуатацию новейшего рыбопромыслового флота, переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие продаж, повышение эффективности основных функций и рост производительности труда, а также соответствие компании высочайшим мировым стандартам экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Принимая данное решение, мы, в том числе, учитывали опыт Ольги Наумовой в ритейле. Уверен, под ее руководством РРПК сможет существенно расширить рынки сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой новым флотом, – комментирует Глеб Франк, председатель Совета директоров РРПК.

Ольга Наумова окончила МГУ имени М.В. Ломоносова, с 2001 по 2013 годов занимала руководящие должности в структурах групп «Северсталь» и НЛМК. С 2013 года в течение пяти лет возглавляла розничную сеть «Пятерочка» (Х5 Retail Group), добившись значительных преобразований бизнеса и лидерства компании на рынке, затем руководила розничной сетью «Магнит». С октября 2019 по апрель 2021 года – генеральный директор логистической компании Lorus, заместитель генерального директора ПАО «Соллерс». С мая 2021 по январь 2022 года возглавляла «Восточный Союз» – объединение ведущих ритейлеров Дальнего Востока и Сибири.

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