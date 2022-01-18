В самый час-пик во Владивостоке произошло массовое ДТП

Фото: скриншот из видео.
Вечером вторника, 18 января, в дальневосточной столице произошла крупная авария. Участниками ДТП стали более нескольких машин. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Известно, что столкновение автомобилей случилось в районе Народного проспекта в самый час-пик – люди как раз в это время покидают рабочие места и направляются по домам.
Известно о четырех иномарках, ставшими участниками ДТП. Две из ни – авто марки Toyota Prius.
Детали происшествия пока неизвестны, пострадавшие, по предварительной информации отсутствуют. На данный момент водители машин о чем-то горячо спорят друг с другом и кричат буквально на всю улицу. Об этом стало известно из видеоролика, который записал один из пешеходов-очевидцев.
Теперь в обстоятельствах аварии предстоит разбираться компетентным органам.
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