Во Владивостоке и Артеме отключат холодную воду

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

В ближайшие два дня во Владивостоке и Артеме на некоторое время отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Примводоканала».

Так, в среду, 19 января, во Владивостоке отключат холодную воду по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ 24/1;

Вилкова 3, 5, 9, 11.

Причина отключений – аварийные ремонтные работы, которая начнутся в 09:00 часов утра и закончатся в 17:00 часов дня.

В четверг, 20 января, холодную воду отключат в Артеме, в домах по следующим адресам:

ул. Фрунзе; ул. Победы; ул. Космонавтов; ул. Кирова; ул. Героев Краснодона; ул. Красина; пл. Ленина; ул. Партизанская; пер. Красина; ул. Лазо; ул. Горького; ул. Пржевальского; ул. Дзержинского; ул. Полтавская; ул. Пояркова; ул. Интернациональная; ул. Калинина; ул. Невельского; ул. Октябрьская; ул. Панфилова; ул. Арсеньева; ул. Куйбышева; ул. Бакинских Комиссаров; ул. Тургенева; ул. 40 лет Октября; ул. Астраханская; ул. Леваневского; ул. Квартальная; ул. Норильская; ул. Белинского; ул. Хасанская; пер. Внутренний; ул. Приморская; пер. Хасанский; ул. Владивостокская; ул. Крылова; ул. Ханкайская; ул. Дальневосточная; ул. Гончарова; ул. Васнецова; ул. Ивановская; ул. Чапаева; пер. Васнецова; ул. Севастопольская; ул. Айвазовского; ул. Пограничная; ул. Ульяновская; ул. Чкалова; ул. Озерная; ул. Пионерская; ул. Тихоокеанская; ул. Заозерная; ул. Одесская; ул. Гоголя; ул. Толстого; ул. Безымянная; ул. Циолковского; ул. Сафронова; ул. Матвеева; пер. Овражный; ул. Левитана; ул. Перова; ул. Муравьева; ул. Пестеля; ул. Бестужева; ул. Казанская; ул. Шаумяна; ул. Норильская; ул. Сурикова; пер. Шаумяна; ул. Ломоносова; пер. Сурикова; ул. Урицкого; ул. Красноармейская; ул. Фастовца; ул. Каховского; ул. Воровского; Воровского 2 пер.; Воровского 3 пер.; ул. Садовая; ул. Нагорная; ул. Горная; ул. Ключевая; пер. Шевченко; ул. Первомайская; ул. 1-я Ключевая; ул. Комсомольская; ул. Киевская; ул. 2-я Ключевая; ул. Школьная; ул. Буденного; ул. Пушкина; ул. Светлогорская; пер. Буденного; ул. Дубинина; ул. Григорьева; ул. Свердлова; ул. Молокова

Причина - переключение вновь проложенного водовода. Мероприятие начнется в 07:00 часов утра и закончится в 00:00 часов 21 января.

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