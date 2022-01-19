В доме в Уссурийске, который вандалы оставили без тепла в лютый мороз, работает бригада

Дом обледенел за пару часов. Фото: Администрация Уссурийска

Жильцы дома в Уссурийске по адресу Строительная, 6а, остались без тепла накануне, 18 января. Виной тому стала выходка вандалов: неизвестные сняли радиаторы, забили заглушки. На ликвидацию аварии выехали две бригады сетевиков. Жители остались ночью в крещенские морозы без тепла - отопление удалось восстановить.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уссурийска. Кадры поражают: за несколько часов подъезд дома промерз, лестничные ступеньки похожи на кадр фильма ужасов - они обледенели вместе с перилами.

- Аварийная бригада теплотехников приступила к восстановлению теплоснабжения вечером 18 января, и к 3 часам ночи 19 января тепло в дом было подано. В течение дня рабочие обследуют каждую жилую квартиру в доме, устранят завоздушенность стояков и радиаторов, - уточнили специалисты пресс-службы.

Специалисты провели работы. Фото: Администрация Уссурийска

Напомним, трехэтажный дом по этому адрес признан аварийным еще в 2016 году и включен в программу переселения - оставшиеся жильцы получат квартиры до конца 2022 года. В доме проживают 21 человек, среди них трое детей.

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