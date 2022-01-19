"Будто ухватилась колесиками". В Приморье автомобиль рыболова трагически ушел под воду

Фото: принтскрин, @rybalka_i_okhota_dv

В Приморье в поселке Суходол очередной автомобиль рыболовов ушел под лед. С 1 января вылов и выход на лед разрешен, однако выезд транспорта все еще запрещен. Предупреждения решили ослушаться рыболовы, автомобиль затонул.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей, где опубликовали кадры события. Приморцы в комментариях бурно обсуждают произошедшее. Ряд жителей видят "справедливую кару" для тех, кому улов дороже себя и имущества:

- Не жалко! Сколько говорят - бесполезно. Рыбка дороже жизни?

Другие все же отметили, что событие - трагическое, и не стоит смеяться над рыболовами.

- Так медленно... Будто колесиками ухватилась и держится, надеясь, что спасут, - написал один из жителей.

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