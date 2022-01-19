Кормили прошлогодней сметаной: в Приморье нашли опасные поставки еды в школы

Детям производители отправили творог, срок годности которого закончился в декабре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в ходе проверки в январе 2022 года обнаружили поставки продукции с истекшим сроком годности. Продукты были предназначены для школ, центров семейного содействия, детсадов, всего проанализировали 24 бюджетных учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области. Так, молокозавод "Артемовский" оформил поставку на сметану сроком годности до 30 декабря 2021 - поставку принял центр содействия семейного устройства Большого Камня. Нашли просрочку и в сельской школе в Преображении Лазовского района.

- Поставщиком ООО «Сельское» оформлено четыре транспортных эВСД на партии молока, творога и сметаны со сроками годности до 24-26 декабря 2021 года. В каждом случае бюджетные учреждения проинформированы о поставках товаров с нарушением требований действующего законодательства, - уточнили специалисты.

На производителей возбуждены административные дела из-за правонарушений.

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