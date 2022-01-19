"Аврора" возобновила рейсы из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре 18 января

Теперь из Владивостока можно улететь во многие города ДФО за разумную цену Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Международном аэропорте Владивосток сообщили об открытии прямых рейсов в Комсомольск-на-Амуре. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Аврора" два раза в неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе терминала. Рейсы будут проводить каждый вторник и четверг еженедельно, время в полете составит около двух часов. Авиасудно - DHC8-400. Отметим, что стоимость билета - от 3,5 тысячи рублей. Приобрести их можно у перевозчика: на сайте или по телефону.

- Комсомольск-на-Амуре – один из самых индустриально развитых российских городов, расположенный в Хабаровском крае. Город славится как нефтяной центр России и крупный поставщик военно-воздушного вооружения, - добавили в пресс-службе аэропорта

Ранее "Аврора" возобновила регулярное авиасообщение Владивостока и Благовещенска. В рамках Единой дальневосточной авиакомпании также открываются старые советские внутрирегиональные маршруты и рейсы в города ДФО.

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