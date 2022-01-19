Больше на 17%: в Приморье вновь начали играть свадьбы после снятия ограничений

Тематическая иллюстрация. Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье в ушедшем году зарегистрировали брак 14 028 пар - это почти на 17% больше, чем в 2020 году (12 028 браков), сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в 2019 зафиксировано было 14 387 браков - иными словами, локдауны косвенно снизили количество бракосочетаний. В коронавирусном 2020 году заключено было меньше всего браков и меньше всего разводов: +12 тысяч семей, + 8,5 тысячи распавшихся пар.

Количество разводов при этом впервые перевалило за 10 тысяч человек. Стоит отметить, ЗАГСы все еще работают в Приморском крае с ограничениями.

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