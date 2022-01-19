От дома остались одни угольки: спасаясь от огня, пенсионеры из Приморья выбежали на улицу в сланцах

От дома не осталось ничего, кроме обгоревших досок. Фото: предоставлено Анной.

Ужасная трагедия произошла с жителями Надеждинского района. Пожилая пара из-за пожара лишилась крыши над головой. Информацию об этом сообщила дочь пенсионеров в социальных сетях. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с женщиной, чтобы узнать подробности произошедшего.

Как рассказала Анна, пожар случился в СНТ Дорожник на участке 41. В три часа ночи ей позвонила мама и сообщила о ЧП . Дочь, не задумываясь, поехала на помощь родителям. На улице они встретили ее не в лучшем виде – мама в тапочках, а папа в сланцах. Но в такой ситуации о том, как бы потеплее одеться, думаешь в последнюю очередь.

Это чудо, что пенсионеры смогли спастись. Как поделилась Анна, родители проснулись от запаха дыма, однако внутри дома не было огня. Забеспокоившись, они взяли сумку с паспортами, которая была приготовлена вечером для поездки в город, и вышли на улицу. Войти обратно в помещение жильцы уже не смогли – снаружи все было охвачено огнем.

Пока родители ждали Анну, вызвали пожарных. Огонь тушили две машины, третья стояла рядом. Сгорело абсолютно все – мебель, одежда, от дома остались только угольки и обуглившиеся доски. Мама Анны сейчас проживает вместе с дочкой, а отец остался на въезде в дачное общество в сторожке охранника.

- Договорился с председателем кооператива СНТ Дорожник, что поживет там. Дом родителей находился на сопочке недалеко от кооператива, поэтому папа там и остался. Также их собака не уходит с участка, а девать ее некуда. Да и моя площадь квартиры не позволяет содержать много людей, - рассказала женщина.

К счастью, во время пожара родители Анны не получили никаких травм, но им все еще сложно отойти от случившегося. Как отметила собеседница, первое время ее мама и папа говорили немного заторможено.

- Этот дом был их основным жильем. Родители очень хотят остаться на этом участке. Но как двум пенсионерам собрать необходимую сумму на постройку нового дома или покупку квартиры?

Сейчас семья нуждается во всем: в обуви, инструментах и любых стройматериалах. Анна отметила, что пока удалось частично найти одежду и посуду, а с помощью социальных сетей собрать небольшую сумму, на которую приобрести что-либо невозможно. Кто-то помогает семье продуктами.

Информация для тех, кто хочет помочь пострадавшим:

Реквизиты карты: 4279 3806 3505 7526 Анна Юрьевна, «Сбербанк»

Телефон: +7-914-970-74-75

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