"Ведем расследование". Глубокой ночью в Приморье мужчина сгорел на собственной летней кухне

В пожаре уничтожена летняя пристройка. Фото: пресс-служба МЧС Приморья

В Приморье дознаватели МЧС ведут расследование трагического пожара. Минувшей ночью 19 января скончался 44-летний мужчина: загорелась летняя кухня на улице База Старой Уссури в Лесозаводске. Обстоятельства неизвестны.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, на момент прибытия пожарных деревянная летняя кухня в доме уже полыхала. Когда пожарные приступили к тушению, обнаружили тело мужчины 1977 года рождения. Строение полностью уничтожил огонь. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

- Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 7 человек из числа краевой противопожарной службы, - добавили в пресс-службе.

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