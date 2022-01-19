Министр Чекунков подтвердил, что Владивосток останется основной площадкой ВЭФ

Улица Дальнего Востока, созданная для ВЭФ 2021 Фото: Андрей Михайлов

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что площадкой Восточного экономического форума останется Влдаивосток. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", на этот статус претендовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он предложил проводить ВЭФ в Хабаровске.

- Основной площадкой ВЭФ в обозримом будущем останется Владивосток. Однако, как и все ведущие экономические форумы мира, ВЭФ проводит дополнительные выездные сессии, которые могут происходить в любом месте на территории Дальнего Востока. Будь то город, остров, теплоход, - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.

Ранее он сообщал, что перенос ВЭФа возможен, но, как оперативно уточнил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, планируется открытие именно дополнительных площадок в городах Дальнего Востока. Основное мероприятие будет проходить в ближайшие года во Владивостоке.

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