«Обманул навигатор»: в Приморье тюменьский водитель попал в дорожную ловушку, за которую еще и заплатит

Водитель поблагодарил всех, кто помог ему. Фото: instagram.com/dps.control

Фура из Тюмени, уезжая из порта Владивостока, застряла на дороге. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктор – водитель, во всем виноват навигатор, который завел его не туда. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как рассказал мужчина, во вторник, 18 января, он грузился в порту Морского вокзала. Оттуда ему надо было попасть на выход в сторону Хабаровска, но по дороге случилась неприятность. Машина задела здание на Светланской, 66Б, из-за чего Виктору пришлось возместить ущерб за повреждения. По его словам, он заплатил 21 тысячу рублей.

При попытке выбраться из поворота, фура одним колесом села на бордюр и не смогла дальше двигаться. Как поделился собеседник, он пытался сам искать помощь, но безуспешно. В среду, 19 января, информация о ситуации появилась в социальных сетях.

На клич о помощи отреагировали ребята с эвакуатором и освободили мужчину. Как отметил Виктор, спасатели не взяли с него и копейки.

- Несмотря на то, что оставалась одна свободная полоса, я очень нервничал. Всем, кто помог, от меня огромная благодарность. Я даже не успел узнать имена ребят, только номера телефонов остались. Навигатор меня обманул немного, вот я и попал в эту ситуацию.

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