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Владивосток19 января 2022 7:20

Оба циферблата "Биг-Бена" во Владивостоке остались в 2021 году

Одни из самых больших часов города тормозят не в первый раз
Руслан НОВИКОВ
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Здание стоит по адресу Океанский проспект, 13. Фото: prim.news

Здание стоит по адресу Океанский проспект, 13. Фото: prim.news

Гигантский "будильник" во Владивостоке, который называют местным Биг-Беном, остался в 2021 году. На больших часах здания на перекрестке Семеновской и Светланской стрелки больше не двигаются. Как сообщили очевидцы, примерно с начала 2022 года.

Об этом пишет портал Prim.News. На кадрах видно, что оба циферблата остановились в отметке в примерно 16:50.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", раньше часы на владивостокском Биг-Бене частенько останавливались. До 2012 года (на тот момент инстялляции было уже два года) сверить время по курантам было невозможно. Однако после помехи стали очень редкими.

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