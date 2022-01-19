Без 100%-й подготовки - не начинать. Дальневосточную столицу летом разроют ради ремонта

Порывы во Владивостоке происходят чаще на 12% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 января, прошло совещание тепловиками Приморья, мэром Владивостока Константином Шестаковым и Олегом Кожемяко, главой края. Стало известно, что город планирует потратить больше 355 миллионов рублей на решение насущной проблемы - реконструкцию теплосетей. В дальневосточной столице их 1,3 тысячи километров, а их износ превышает 80%.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Ранее Шестаков не раз поднимал тему, а на встрече с журналистами в середине января заявил, что готов рыть. Порывы, следует из его сообщения, увеличились на 12%:

- В этом отопительном сезоне – 591 порыв. Мы выявили управляющие компании, которые не работают со своими домами. Планируем предложить жителям поменять свои УК на МУПВ “Центральный”, предусмотрим субсидии предприятию, в том числе для набора квалифицированных сантехников. Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона.

Глава Приморья подчеркнул, что летом аварийные участки должны быть устранены - работа предстоит масштабная. Шестаков согласился и отметил, что работы и соблюдение графиков возьмет на личный контроль.

- После окончания отопительного сезона – с мая до 1 июля – все работы, особенно по центру города, необходимо выполнить. Недопустимо вскрывать сразу всю теплотрассу и в течение месяца производить сварку швов. Без 100%-й подготовки разрешения на производство работ город выдавать не будет, - сказал Олег Кожемяко.

Напомним, в эфире "Комсомольской правды - Владивосток" глава Владивостока рассказал, что на места порывов приходилось выезжать даже ночью. Одним из последних масштабных инцидентов стало образование гейзера горячей воды прямо на городской набережной Спортивной гавани.

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