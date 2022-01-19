На шашлык пустишь? Волонтеру из Владивостока не первый раз пришлось выкупать собаку

Тот самый щенок, которого купила волонтер у незнакомцев. Фото: предоставлено Юлией

Жительница Владивостока спасла испуганную собаку. По рассказам женщины, незнакомцы плохо обращались с животным. Также она предполагает, что его могли пустить на мясо. О ситуации рассказали в социальных сетях, а корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с волонтером фонда «Мурка» Юлией Ярославцевой и узнал подробности.

Как рассказала собеседница, все произошло на пешеходном переходе в районе БАМа. Она возвращалась домой на машине и заметила мужчину и женщину маргинальной внешности. Все бы ничего, обычные люди, вот только они тащили за шкирку щенка, что привлекло внимание Юли. Выйдя из машины, она подошла к парочке и поняла, что они не трезвые.

После долгих переговоров и слов незнакомки: «Я друзей не предаю и не продаю», - волонтер предложила выкупить щенка за тысячу рублей.

- Женщина тут же передумала, и собака оказалась у меня. Уходя, она спросила, не буду ли я пускать его на шашлык. Вот только вопрос, не собиралась ли она с ним делать тоже самое. В каких условиях он вообще жил, только Богу известно.

После выкупа щенка, Юля отвезла его домой и опубликовала объявления в социальных сетях, чтобы найти хозяина. Оставить четвероногого у себя волонтер не могла, так как у нее много котов на передержке, да и ее мурлыка плохо относится к собакам. Щенка забрали, но женщина все-равно переживает. По ее словам, у семьи есть полуторагодовалый ребенок, а сам питомец огрызается и не идет на контакт.

Жительница Владивостока не раз спасала животных и выкупала их. По ее словам, четыре года назад она приобрела щенка у мужчин, которые пытались намотать проволоку на ошейник животного.

- Заметила у них водку в сумке. Один из них по телефону сказал: «Я все взял», - и я испугалась, что они собаку съедят. По щенку было видно, что он напуганный. В итоге они продали его мне за 500 рублей. Забрав собаку, я села в машину и заплакала, так как не могла оставить его у себя. С мужем, ребенком и котом мы жили в 18 квадратных метрах.

Из-за маленькой жилплощади Юля нашла передержку и в течение двух недель пристроила четвероногого малыша в поселке Соловей-Ключ. Как она рассказала, у хозяев свой коттедж, они построили большую будку и Бер до сих пор живет с ними.

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